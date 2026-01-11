реклама

Натоварено е движението на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

11.01.2026 / 08:10 0

снимка: МВР, архив

Трафикът е интензивен на контролно-пропускателените пунктове (ГКПП) на границата с Турция - "Капитан Андреево и "Лесово" за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 06:00 часа.

На границата с Гърция е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи заради стачни действия на гръцка територия, предупреждават от "Гранична полиция". 

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

Движението е нормално на всички гранични пунктове със Сърбия. 

Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния. 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама