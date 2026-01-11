Натоварено е движението на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

снимка: МВР, архив

Трафикът е интензивен на контролно-пропускателените пунктове (ГКПП) на границата с Турция - "Капитан Андреево и "Лесово" за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 06:00 часа.

На границата с Гърция е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи заради стачни действия на гръцка територия, предупреждават от "Гранична полиция".

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.

Движението е нормално на всички гранични пунктове със Сърбия.

Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния.

