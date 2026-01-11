Натоварено е движението на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"
снимка: МВР, архив
Трафикът е интензивен на контролно-пропускателените пунктове (ГКПП) на границата с Турция - "Капитан Андреево и "Лесово" за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към 06:00 часа.
На границата с Гърция е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички преходи заради стачни действия на гръцка територия, предупреждават от "Гранична полиция".
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове.
Движението е нормално на всички гранични пунктове със Сърбия.
Нормално е движението и на граничните преходи с Румъния.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!