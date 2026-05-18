Натоварено е движението на граничния пункт "Капитан Андреево" тази сутрин

Трафикът е интензивен на граничния пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е към 6:00 ч. днес.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничен преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия, предава БТА.

