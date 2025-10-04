Натоварено е движението тази сутрин на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Снимка: Агенция "Митници", архив

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили. Това съобщават на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" на МВР в информация за обстановката на граничните пунктове към 6:00 часа тази сутрин.

От 1 октомври фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово – Бекет на българо-румънската граница, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

На съпределния пункт "Стрезимировци" сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на автомобили поради обилен снеговалеж. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

