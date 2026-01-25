Натоварено е движението тази сутрин на ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово"

снимка: Булфото

Трафикът е изключително интензивен на граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" за товарни автомобили при границата с Турция, според данните за трафика на българските гранични пунктове към 06:00 часа на "Гранична полиция".

При границата с Гърция от 20 януари през граничния преход "Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград". На граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, при границата с Република Северна Македония, както и по границата със Сърбия. Трафикът е нормален на всички гранични преходи и по границата с Румъния.

