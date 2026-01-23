Натовски генерали от Европа поискаха извинение от Белия дом

снимка: НАТО

Нова атака на Доналд Тръмп срещу европейските съюзници в НАТО - този път с коментар за Афганистан и твърдение, че военнослужещите от Европа са били далеч от бойните действия. Ветерани от европейските контингенти поискаха извинение от американския президент. България също имаше контингент в Афганистан.

В интервю пред телевизия "Фокс нюз" американският президент заяви, че Съединените щати никога не са имали нужда от пакта за войната в Афганистан. Изявлението му предизвика вълна от възмущение и обвинения от военнослужещи в натовски армии, че е пресякъл червена линия. Член 5 от Договора за НАТО е активиран само веднъж в историята след терористичните атаки от 2001 година и европейските съюзници участваха във водената от САЩ война в Афганистан.

Изказването на Тръмп предизвика остри реакции във Великобритания, Дания и Полша, предаде БНТ. Почти 460 британски военнослужещи загиват в Афганистан, жертви дават Франция и Канада, а Дания, която е под натиск от Вашингтон заради Гренландия - има най-много загинали на глава от населението - 44.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Никога не сме имали нужда от тях, никога не сме искали нищо от тях. И да, те ще ви кажат, че са пратили войници в Афганистан и това е така. Пратиха, останаха за кратко, малко далеч от фронтовата линия. А ние бяхме много добри с Европа и с много други държави."

Генерал от резерва Роман Полко, военнослужещ от контингента в Полша в Афганистан: "Възмутени сме от това изказване и очакваме да чуем думата "извинявайте". Това няма да промени отношението ни към американските ни приятели, от които ние, полските войници сме научили много, но не сме се и замисляли, когато трябва да опазваме живота на американски войници в трудни ситуации, дори с риск за нашия собствен живот."

