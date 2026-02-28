Национален фен клуб Черно море: Правят се опити Илиан Илиев да бъде изгонен

Снимка Фейсбук, НФК Черно море

От Национален фен клуб Черно море декларираха пълна подкрепа за Илиан Илиев, след като днес той намекна, че може да подаде оставка. Треньорът на "моряците" обяви това след загубата с 1:2 в Добрич.

Ето какво написаха от Национален фен клуб Черно море на страницата си във Фейсбук:

ПОЗИЦИЯ НА НФК

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ“

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора — в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН.

Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море“ , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ !

⸻

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ

Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.

Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

⸻

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ

Тренер, ти си един от нас.

Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море“.

Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.

Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ !

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!