Национален турнир по плажно ръгби по случай 60 години ръгби във Варна

снимка: Община Варна

На 16.08 /събота/ от 09.00 ч, на плаж Аспарухово ще се проведе Национален турнир по плажно ръгби по случай 60-годишният юбилей на ръгби спорта във Варна. Организатор на проявата е Ръгби клуб Спартак Варна с активната подкрепа на „Дирекция Спорт към Община Варна.

В проявата ще се включат гости от Румъния и Катар, както и Моряците (Бургас), Янтра (Габрово), Костинброд, Валяците (Перник) и няколко формации на домакините: по два отбора при мъжете, ветераните и децата до 12 и 14 г.

Гости на събитието ще бъдат и националите по плажно ръгби, които се подготвят за Европейското първенство, което започва на 26 август в Молдова – заяви главния двигател на проявата Пенко Пенев.

Представителите на този спорт ще се включат и в дебютното издание на мащабния Морски фест 2025, който ще се проведе в Деня на Варна - 15 август, където ще бъдат наградени със специален плакет от Община Варна за юбилея.

