Националите на Аржентина изненадаха приятно Меси за рождения му ден

Кадър Х, Фабрицио Романо

Играчите на националния отбор на Аржентина направиха специална изненада за нападателя и капитана Лионел Меси за рождения му ден. Световната мегазвезда на футбола днес навърши 39 години.

Меси публикува снимка със съотборниците си и празнична торта на страницата си в социалните мрежи с текст: „Започнахме с приятна изненада. Благодаря ви!“

На настоящото Световно първенство през 2026 г. Меси стана водещият реализатор на турнира за всички времена. В момента той има 18 гола, с два повече от бившия нападател на Германия Мирослав Клозе и звездата на Франция Килиан Мбапе, които имат по 16, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!