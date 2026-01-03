Националите ни по волейбол до 18 години започват квалификации за европейското

Пиксебей

Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години започва квалификациите за Европейското първенство през 2026 година. "Трикольорите" са в група "В" заедно с отборите на Сърбия и Гърция, а двубоите ще се проведат в Подгорица (Черна Гора), предаоде БТА.

Първите два отбора се класират за полуфиналите, където ще срещнат най-добрите два тима от група "A" (Черна гора, Турция, Румъния и Косово). Елиминационните срещи са предвидени за 6 януари.

В сряда (7 януари) ще се изиграят финалът и срещата за третото място, които ще определят крайното класиране. Само победителят в квалификацията печели директно право участие на Европейското първенство. Останалите отбори ще продължат към допълнителна квалификация през пролетта.

Програма на България:

4 януари, 16:30 часа

Гърция - България

5 януари, 21:30 часа

България - Сърбия

