Националите по баскетбол губят от Норвегия в квалификации за ЕвроБаскет 2029

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България и Норвегия играят във втората си среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

След 10 минути игра в Хьонефос "лъвовете" изоставаха с 16-29, а на почивката пасивът им е 13 точки (33-46).

В стартовата петица на "лъвовете" попаднаха Бост, Стоименов, Минчев, Чернокожев и Васов, предаде Спортал.

ПЪРВА ЧАСТ



След само минута игра Норвегия поведе с 5-0, а след това разликата стана 7 точки (7-0). Чернокожев беше фаулиран и реализира един от двата наказателни удара, за да открие резултата за България (1-7). При оставащи 6:20 минути до края на частта България изоставаше с 6 точки (4-10), след тройка на Павлин Иванов. Малко след това разликата отново скочи на 12 точки в полза на домакините (16-4). Минчев намали на 9, но нова тройка на Норвегия отново вдигна преднината на 10 точки. "Лъвовете" не успяваха да се приближат притеснително до съперника си, като 2 минути преди края на частта изоставаха с 13-25. А след 10 минути игра България изоставаше с 16-29 от Норвегия.

ВТОРА ЧАСТ



След минута и половина игра пасивът на България падна на 8 точки (21-29). Много бързо след това разликата пак скочи на 12 (33-21) в полза на домакините. Димитър Димитров намали на 10 (23-33) пасивът на "трикольорите". 4 минути преди почивката "лъвовете" изоставаха с 31-38, а Дий Бост напусна игрището заради контузия, като нещата не изглеждаха добре, тъй като той бе изведен с помощта на лекарския щаб. При по-малко от минута преди паузата нищо не се променяше на игрището, като Норвегия водеше с 44-33, а контузия получи и баскетболистът на Норвегия Фрей, който напусна залата. На почивката пасивът на България е 13 точки (33-46).

В първата си среща тимът воден от Любомир Минчев надигра в края на ноември в Ботевград с 98-88 Армения. Норвегия пък срази арменците като гост със 74-62.



Двете големи звезди на националния ни тим Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър няма да вземат участие в днешния двубой. Саша се възстановява от контузия в кръста, която получи при загубата на Олимпиакос в дербито с Панатинайкос на финала за Купата на Гърция. Милър-Макинтайър пък не получи разрешение от клубния си тим Цървена звезда да се присъедини към представителния ни тим.

