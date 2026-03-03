Националите по баскетбол с победа срещу Армения в квалификации за ЕвроБаскет 2029

кадър: Ринг

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България победи със 100-80 Армения в мач от група В на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

След 10 минути игра "лъвовете" поведоха с 22-17, а на почивката резултатът бе 39-35 в тяхна полза. В заключителните минути на срещата "трикольорите" влязоха с преднина от 4 точки (60-56) и не допуснаха обрат в последната четвърт, предаде Спортал.



Така България е с две победи и една загуба до този момент, като и двата успеха са срещу Аремния, а поражението дойде при визитата на Норвегия.

В стартовата петица на България попаднаха Александър Стоименов, Константин Тошков, Павлин Иванов, Йордан Минчев и Емил Стоилов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!