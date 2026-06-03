Националите по минифутбол паднаха тежко от Унгария на европейското

Снимка: Ютюб, СпортБГ

Тежка загуба допуснаха националите на България по минифутбол. Тимът ни падна с 0:4 от Унгария на четвъртфинал от европейското първенство в Словакия.

Още в осмата минута Барнабаш Барта изведе "маджарите“ напред. Първото полувреме бе равностойно, а нашите излязоха на почивката с гол пасив, пише Dsport .

Нашите започнаха прилично втората част, но в рамките на няколко минути унгарците показаха класата си и с три безответни гола сложиха точка на спора.

В 35-ата минута Имре Бошоки отбеляза за 2:0, а две след това Андраш Дунав покачи на 3:0. Тибор Кеш оформи крайния резултат в 44-ата минута.

Редактор "Екип на Петел",

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