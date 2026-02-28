Националите по щанги остават в "Спортпалас" до понеделник

Снимка Народен спорт

Родни национали, които се готвят край Варна, се сблъскват с огромни проблеми.

Катаклизмите около националния отбор по вдигане на тежести временно са спрени. Вчера стана ясно, че отборът трябва да напусне "Спортпалас" заради финансови задължения, всички си събират багажа, но нещата леко са потушени. Днес националите по вдигане на тежести и техните треньори заявиха, че е имало намеса на служебния министър Димитър Илиев и отборът остава на "Спортпалас" до понеделник, когато ще стане ясно и ще се реши съдбата на българските национални по щанги - дали ще останат да тренират в прекрасната спортна база или ще продължат по клубовете.

Проблемът обаче не е вдигнат, а само задържан във въздуха. Неплатени задължения към „Спортпалас“ висят като тежка щанга над главите на националите. А времето не чака. Европейското първенство наближава, а подготовката за такъв форум не търпи административни хватки и финансови засечки. Щангата обича тишината, режима и сигурността – не телефонни разговори в последния момент.

Въпросът вече не е кой на кого се е обадил, а кой ще поеме отговорност. Защото силата не е само в изхвърлянето и изтласкването. Понякога най-тежко е вдигането на управленски решения. И ако те не се случат навреме, тежестта ще падне върху гърдите на целия български спорт, информира Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!