Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци": Все още няма видими ефекти от "Кошницата с грижа"

"Все още е много рано да се каже дали има ефект от "кошницата с грижа". Това заяви председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков в ефира на Радио Фокус.

По думите му инициативата има ограничен обхват и не може да се направи категорична оценка за нейния реален ефект. Той посочи, че не трябва да се отрича наличието на известно поевтиняване на част от продуктите, но предстои да се види дали то ще бъде устойчиво и дали ще засегне всички български стоки.

"Нека да видим дали този ефект ще бъде дългосрочен и дали ще бъде върху всички български продукти. Реално погледнато, трябва да следим дали няма отново да се отрази върху българските производители", коментира Цеков.

Той припомни, че от бранша са подавали сигнали за натиск върху производителите след въвеждането на инициативата, включително за искания за ценови корекции. "Някой трябва да плати тази цена и това обикновено е за сметка на производителите и тези, които търгуват с тях", заяви председателят на камарата.

Според него големите търговски вериги имат ключова роля на пазара, като по думите му заемат над 80-90% от т.нар. свободен пазар.

"Държавата беше неадекватна и допусна този търговски субект да се развие навсякъде в градската среда. В Европа и по света такъв тип магазини обикновено се развиват в периферията и индустриалните зони", каза той.

Цеков заяви още, че през последните години на пазара са се предлагали продукти със съмнително качество и предупреди за проблеми с част от вносната продукция.

"Знаем откъде влиза продукцията. Работи се с фирми посредници, а през годините сме виждали случаи с продукти, които не отговарят на необходимите стандарти", посочи той.

По думите му значителна част от плодовете и зеленчуците на пазара са вносни, като особено при доматите и краставиците преобладава продукция от трети държави.

Председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" определи новите законови промени срещу нелоялните търговски практики като "лъч надежда".

"За първи път се прави опит да се фиксират нелоялните търговски практики. Те са 33 и ще бъдат забранени", каза Цеков.

Той подчерта, че най-важно ще бъде правилата да се прилагат ефективно, като отбеляза, че предвидените санкции вече са значително по-сериозни.

"Когато една верига с милиард или два милиарда оборот бъде санкционирана с процент от оборота си, това вече е различно", коментира той.

По отношение на евентуален нов натиск върху производители Цеков заяви, че към момента няма постъпили нови сигнали.

Той посочи, че пазарът е динамичен заради новата продукция от полето, но основният проблем остава достъпът на българските производители до търговските вериги.

"По-важно е да има максимален достъп на българската продукция до този пазар, за да виждаме цялата палитра от това, което произвеждаме, а не българската череша и зеле да се изхвърлят, докато на пазара се продават вносни продукти", заяви Цветан Цеков.

Редактор "Екип на Петел",

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