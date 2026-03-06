Националният дворец на културата свети в синьо днес и утре

Снимка: НДК

Националният дворец на културата е единствената сграда в България, която ще стане част от глобална инициатива на INTERPOL HQ по повод Международния ден в памет на загиналите полицаи. Това съобщават във фейсбук страницата си от културната институция.

Дворецът се присъединява към световната "синя вълна" заедно с Колизеума, Египетските пирамиди, Водопадът Виктория, Гранд Плаза, Кралския дворец в Монако и още много известни обекти по света.

Следвайки часовите пояси, емблематични сгради на различни континенти ще бъдат озарени в синьо – знак на солидарност и почит към загиналите служители на реда при изпълнение на служебните им задължения.

Припомняме, че всички дежурни екипи на полицията във Варна ще започнат работа утре с едноминутно мълчание и включени сини светлини на автомобилите си. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

По този начин полицаите ще отбележат 7 март - Международния ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

