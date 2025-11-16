Националният отбор се завърна от Турция

кадър: БНТ

Българският национален отбор се завърна от Турция след като снощи записа пета поредна загуба в група "Е" на световните квалификации в зона "Европа".



"Лъвовете" пристигнаха у нас малко преди 1:00 часа българско време след едночасов полет от Бурса, където тимът ни снощи отстъпи на домакините в предпоследен двубой от този поток за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



България е с 0 точки в своята група и без никакъв шанс за участие на най-големия футболен форум, припомня Фокус.



За последно тимът ни бе на футболен мондиал през 1998-а година.

