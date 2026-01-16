реклама

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник

16.01.2026 / 20:19 0

снимка: МС

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 19 януари (понеделник)  в сградата на Министерския съвет. 

На него ще бъде обсъден проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите, предаде "Дарик".

