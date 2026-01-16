Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник
16.01.2026 / 20:19 0
снимка: МС
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 19 януари (понеделник) в сградата на Министерския съвет.
На него ще бъде обсъден проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите, предаде "Дарик".
