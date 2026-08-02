Националният тракийски събор „На тракийската чешма” събра стотици край Аксаково

Снимки: Община Аксаково

Домакин на традиционния Национален тракийски събор „На тракийската чешма” отново беше Община Аксаково. В едноименната местност край градчето се събраха стотици изпълнители и гости.

В тазгодишното четвърто издание участваха 60 формации - индивидуални изпълнители, певчески групи, танцови колективи и оркестри.

В програмата се включиха самодейни формации от читалищата в Община Аксаково и НЧ „С Тракия в сърцето 2021” - Варна, и гости.

Публиката се наслади на фолклорни песни, танци и инструментални изпълнения.

Всички участници бяха изпратени с аплодисменти и награди.

Редактор "Екип на Петел",

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