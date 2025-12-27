Националният вратар Димитър Митов отново допусна гол за клубния си отбор Абърдийн

снимка Пиксабей

Българският вратар Димитър Митов пази цял мач на вратата на клубния си Абърдийн при равенството 1:1 срещу тима на Дънди Юнайтед в домакинството от 19-ия кръг на шотландската Премиършип.

Точката остави Абърдийн на 6-ото място във временното класиране, което е последната позиция, даваща право на участие в шампионския плейоф. Освен това тимът има и мач в запас, който все още не е изиграл, докато Дънди Юнайтед остана на 8-ото място в плейофа за изпадане, допълва Спортал.

Митов запази традицията и бе титуляр. За последно той пропусна мач на клубния си отбор през април, когато бе контузен. За съжаление, това бе седми пореден двубой, в който националът не съумя да запази мрежата си суха. Последният път, когато той не допусна гол, бе 30-и ноември (неделя) при победата с 1:0 в гостуването на Ливингстън.

