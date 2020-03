Nature: Официално доказано новият щам коронавирус е с напълно естествен и природен произход. Не е създаден от хора

Най-високо сходство SARS-CoV-2 има с вируси, които се срещат сред прилепи и панголини

Вече е официално - новият щам коронавирус си е напълно естествен и природен произход. Не е създаден от хора. Това е заключение на биоинформатично изследване, публикувано в Nature преди 2 дни, цитиран от "Наука и критично мислене".

(Статията в оригинал виж тук https://www.nature.com/articles/s41423-020-0400-4)



Анализирани са основно гените, кодиращи повърхностни протеини, които участват в навлизането в животинските клетки и особено на област в тези протеини, наречена рецептор-свързващ домен (RBD) - структура, която се захваща директно за клетките на гостоприемника и медиира навлизането на вируса.





Анализът показва, че RBD областта на повърхностните протеини на вируса проявява висок афинитет към ангиотензин конвертиращ ензим 2 (ACE2 - рецептор, който има участие и в регулиране на кръвното налягане). Ефективността на свързване на двете структури е толкова висока, че учените стигат до заключението, че нещо подобно може да се случи само след естествен отбор, а не чрез генетично инженерство.



Това твърдение за естествената еволюция е потвърдено и чрез анализ на целия геном на SARS-CoV-2. Създаване на нов инженерен вирус от хората би било възможно, ако за основава, за шаблон е използван вече познат човешки патоген (като изминалите причинители на SARS и MERS). Но в случая това не се наблюдава. Най-високо сходство SARS-CoV-2 има с вируси, които се срещат сред прилепи и панголини.



Определени са две възможности за появата на този вирус. Първата теза предвижда, че вирусът е пребивавал в естествен животински резервоар, където се е видоизменял и в един момент е прескочил върху хора. Смята се, че прилепите са естествен резервоар на този щам, но до момента директен преход от прилепи към хора не е наблюдаван. Вероятно е имало междинен преносител.

Според второто предположение специфичните промени в RBD, които водят до висок афинитет към хора са настъпили след опитите на вируса за трансфер в хора. Непатогенен щам е прескочил в хора, при което се е видоизменил в по-опасна версия.



Отправено е и едно предупреждение за близкото бъдеще. Много е възможно оригиналният щам все още да циркулира в животните и в даден момент отнова да се наблюдава транзиция от естествения животински резервоар към хората, което отново да стартира епидемия/пандемия.



Затова не яжте диви и не добре опечени животни!



Източник: Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med (2020).

