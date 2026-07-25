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Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще акостира в Несебър

25.07.2026 / 15:38 0

Снимка: Булфото

Във връзка с отбелязването на петата годишнина от приемането на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида, корабът ще посети за трети път Несебър.

Във вторник - 28 юли, в 14.00 ч. корабът ще акостира на Морска гара – Несебър, посочва БНТ. 

По-късно същия ден - от 16.00 до 19.00 ч., на борда ще се проведат отворени врати, по време на които жители и гости на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до Ледения континент.

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