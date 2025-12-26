Научноизследователският ни кораб „Св. св. Кирил и Методий“ достигна бреговете на о. Ливингстън

Снимка: Булфото

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) достигна бреговете на остров Ливингстън в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, написа в своя Фейсбук профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

„С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“, добавя флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров.

Преди няколко дни корабът отплава от чилийското пристанище Пунта Аренас. Там на борда беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида.

Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Както БТА съобщи, след отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

