Навършват се 39 г. от силното земетресение в Стражица

Навършват 39 години от унищожителното земетресение в Стражица, което стана на 7 декември 1986 г. и по данни на сеизмолозите е с магнитуд от 5,6 по скалата на Рихтер. При труса има загинали, а разрушенията в града и близките околности са до 80 процента. Въпреки изминалите близо четири десетилетия, на места щетите могат да се видят и сега, а спомените още са живи.

Земетресението срива напълно бащината къща на писателя Ангел Каралийчев до бившата сграда на Аграрно-промишления комплекс. На фасадата на общественото здание сега има паметен знак, представляващ часовник, застинал на 16:17 часа, припомня БТА.

Днес жителите на града и региона продължават да живеят с известен страх всичко това да не се повтори и с надежда времето да заличи страшните спомени, но часовникът, застинал на 16:17 часа, не спира да напомня за могъществото на природата.

