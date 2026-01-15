Навес се срути върху хора в София, убит е 24-годишен младеж
Булфото
Навес се срути и уби 24-годишно момче в София
В София навес се е срутил върху хора.
На мястото на инцидента са пристигнали полиция, пожарна и линейки, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
Инцидентът е станал на ул. "Суходолска" малко преди 15:00 часа.
Пострадали са трима души, единият от които мъж на 24 години е починал в линейката на път към болнично заведение, предаде БГНЕС.
Навесът се е срутил при ремонтни дейности.
