Навес се срути върху хора в София, убит е 24-годишен младеж

Булфото

Навес се срути и уби 24-годишно момче в София

В София навес се е срутил върху хора.

На мястото на инцидента са пристигнали полиция, пожарна и линейки, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Инцидентът е станал на ул. "Суходолска" малко преди 15:00 часа.

Пострадали са трима души, единият от които мъж на 24 години е починал в линейката на път към болнично заведение, предаде БГНЕС.

Навесът се е срутил при ремонтни дейности.

