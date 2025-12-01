Навлиза верига с 200 магазина без каса и продавач

Кадър Yellow Door

Магазините няма да имат каса и продавач.

Със семейна инвестиция от 750 хил. лв. Yellow Door ще пусне първите автономни магазини в началото на декември, пише Капитал.

Компанията вече има партньорства със зоомагазините "Д-р Стефанов" и български производители на месни и млечни продукти.

До края 2027 г. Yellow Door планира над 200 обекта в България и региона, включително навлизане в Чехия и Румъния.

