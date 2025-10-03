Наводнени улици и централни булеварди в Бургас

Кадър Фейсбук, Stoyan VS

Дъждът създава проблеми в Бургас. Наводнени са улици и централни булеварди, а трафикът е затруднен.

Днес в Бургас е обявен жълт код, като поривите на вятъра могат да достигнат до над 100 км в час, както и вълнението на морето да бъде над 4 бала, съобщава БНТ.

Заради влошените метеорологични условия, пристанището в Бургас все още продължава да бъде затворено. То е забранено за маневриране, както и на малки, така и на големи плавателни съдове в Бургаския залив.

