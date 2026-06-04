Наводнение в село Медовец
Кадър Фб
Наводнение в село Медовец в област Варна.
Селото още не се е съвзело от предното наводнение преди няколко дни.
От кадрите се вижда, че в момента положението е дори по-тежко.
Вижда се, че на места къщите са под вода до прозорци.
Има коли, които се носят от водата.
Още няма информация за пострадали!От кадри в Дългопол се вижда, че има паднали дървета и смачкан автомобил.
Поройните дъждове създадоха проблеми в област Варна.
В общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение, обявиха от община Варна.
Този следобед поройните дъждове предизвикаха преливане на водата в дерето в с. Медовец, която засегна 10 къщи, заля партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворовете и селскостопански постройки. В 17,30 часа днес кметът на община Дългопол Георги Георгиев обяви частично бедствено положение в общината.
Същата мярка предприе и Калоян Цветков - кметът на Вълчи дол. Основанията му са предизвикани от повишаване нивото на водите на язовир „Генерал Колев“. Започнало е контролирано изпускане на водата, а градоначалникът следи лично ситуацията с язовира. Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в с.Генерал Колево.
Няма бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини. Информирани са РД ПБЗН – Варна и МВР.
В останалите общини от област Варна обстановката е спокойна. Синоптиците прогнозират, че до полунощ навсякъде в областта валежите ще спрат
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