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Наводнение в село Медовец в област Варна.

Селото още не се е съвзело от предното наводнение преди няколко дни.

От кадрите се вижда, че в момента положението е дори по-тежко.

Вижда се, че на места къщите са под вода до прозорци.

Има коли, които се носят от водата.

Още няма информация за пострадали!

От кадри в Дългопол се вижда, че има паднали дървета и смачкан автомобил.

Поройните дъждове създадоха проблеми в област Варна.

В общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение, обявиха от община Варна.

Този следобед поройните дъждове предизвикаха преливане на водата в дерето в с. Медовец, която засегна 10 къщи, заля партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворовете и селскостопански постройки. В 17,30 часа днес кметът на община Дългопол Георги Георгиев обяви частично бедствено положение в общината.

Същата мярка предприе и Калоян Цветков - кметът на Вълчи дол. Основанията му са предизвикани от повишаване нивото на водите на язовир „Генерал Колев“. Започнало е контролирано изпускане на водата, а градоначалникът следи лично ситуацията с язовира. Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в с.Генерал Колево.

Няма бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини. Информирани са РД ПБЗН – Варна и МВР.

В останалите общини от област Варна обстановката е спокойна. Синоптиците прогнозират, че до полунощ навсякъде в областта валежите ще спрат

Редактор "Екип на Петел",

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