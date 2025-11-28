Наводнения блокираха 40 български туристи в Шри Ланка

Кадри Youtube

40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения в страната, потвърдиха за БТА от Министерството на външните работи. Сред тях няма пострадали. Заради затруднената обстановка има проблем със свързването с българските туристи.

От министерството казаха, че са в контакт с туристическата агенция. Почетният консул Андре Милес Еристус Фернандо, който отговаря за региона, пътува към сънародниците ни, за да се увери, че всичко е наред.

Миналата седмица Шри Ланка се сблъска с тежки метеорологични условия, които доведоха до свлачища и наводнения.

В Шри Ланка вчера бяха затворени държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети, предаде Асошиейтед прес, като се позова на представители на властите.

