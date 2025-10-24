Наводнения и прекъснати транспортни връзки след обилни дъждове в Турция

Пиксабей

Обилни дъждове обхванаха Западна Турция през днешния ден, предизвиквайки наводнения и прекъсвания на транспортни връзки, съобщават турски медии.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ за днешния ден жълт код за опасни валежи е обявен за окръзите Одрин, Къркларели, Текирдаг, Айдън, Маниса, Измир, Балъкесир, Чанаккале и Истанбул.

Във връзка със силните валежи в района на турския мегаполис Истанбул, които според прогнозите за времето ще се усилят в късния следобед, местните власти издадоха заповед за преустановяване на учебната дейност в училищата, гимназиите и университетите на територията на окръга от 16:00 ч. нататък.

В същото време Анадолската агенция съобщи, че много от фериботните линии, които свързват азиатската и европейската част на Истанбул са отменили планираните си пътувания заради лошото време, усложнявайки придвижването в града. Наред с тях са спрени и кабинковите лифтове Мачка – Ташкъшла и Еюп – Пиер Лоти.

За усложнена обстановка се съобщава и в община Фоча в окръг Измир, която по информация на турската телевизия „NTV“ от вчера е обхваната от силни дъждове, които причинили сериозни наводнения.

По информация на валийството на Измир 70-годишен мъж е в неизвестност от вчера, след като водната стихия го отнесла заедно с автомобила му. Спасителни екипи са започнали издирвателна операция за намирането му, но към момента мъжът все още остава в неизвестност, предаде БТА.

