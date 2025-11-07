Наводнения в Каталуния

кадър: БНТ

Обилни валежи причиниха наводнения в части от североизточната испанска област Каталуния.



Властите обявиха оранжев код.

Град Жирона регистрира най-силните валежи - 43,6 литра на квадратен метър.

Пожарникарите се отзоваха на 60 спешни обаждания, предаде БНТ.

Властите отмениха предупреждението за наводнения по обяд, но посъветваха жителите да бъдат внимателни, когато са на открито.

