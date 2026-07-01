Наводнения в Шумен

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Буря преминава през Шумен, има данни за наводнения, предаде Метео Балканс.

Бури преминаха и през София, Дупница, Благоевград и други.

Буря с градушка премина през Дупница

От Метео Балканс пуснаха кадри:

Буря удари и София:

Мощна лятна буря премина над София в ранния следобед и за кратко промени обстановката в столицата. Малко преди 15:00 ч. небето над града рязко притъмня, последваха силни гръмотевици, интензивен валеж и градушка в отделни райони.

Пороен дъжд заля части от града, а по-ниски участъци от уличната мрежа бързо задържаха вода. На места движението се затрудни заради намалена видимост, мокри настилки и събиране на вода по платната.

От жега към порой

Бурята се разви след горещо и неустойчиво начало на деня. Такава обстановка е типична за летните следобеди, когато силният дневен прогрев създава условия за бързо развитие на купесто-дъждовна облачност.

При подобни процеси промяната настъпва рязко. Слънчевото време може да премине в порой, гръмотевици и градушка в рамките на минути, особено когато буреносната клетка се развие директно над урбанизирана зона.

В София това доведе до краткотрайно, но интензивно влошаване на времето. Най-рискови при такива валежи остават подлезите, ниските участъци на булеварди, шахтите с намалена пропускателна способност и улиците с по-слаб отток.

На места падна градушка

В отделни части на столицата е съобщено и за градушка. Ледените зърна са типичен спътник на по-мощните летни гръмотевични клетки, при които силните възходящи потоци задържат водните капки високо в облака, докато замръзнат и натрупат ледени слоеве.

Градушката в градска среда създава риск основно за автомобили, покривни конструкции, остъкления, градини и открити търговски площи. Дори когато явлението е кратко, комбинацията от лед, порой и силен вятър може да затрудни движението и да увеличи риска от пътни инциденти.

Към момента няма потвърдена информация за пострадали хора или сериозни щети след бурята.

Защо улиците се наводняват толкова бързо?

При летните порои проблемът не винаги е общото количество дъжд за деня, а интензитетът — колко вода пада за много кратко време. Ако валежът е концентриран в 10–20 минути, градската отводнителна система трудно поема целия обем наведнъж.

Точно затова улиците могат да се превърнат в реки дори при краткотрайна буря. Водата се събира първо в ниските участъци, около бордюри, подлези, спирки и кръстовища. Когато шахтите са запушени с листа, прах, клони или отпадъци, оттичането се забавя още повече.

Водачите трябва да внимават за аквапланинг, особено при по-висока скорост и рязко навлизане в участъци със събрана вода. При силен валеж видимостта пада бързо, а спирачният път се удължава.

Рискът остава и след преминаването на бурята

След отминаването на основната буреносна клетка рискът не приключва веднага. Мокрите настилки, локалните разливи по улиците и падналите дребни клони могат да създадат затруднения в трафика. В по-ниски части на града е възможно водата да се задържи по-дълго.

Гръмотевичната активност също изисква внимание. При буря не е безопасно стоенето под дървета, метални конструкции, навеси, открити спирки или на високи открити места. Най-сигурният вариант е оставане в закрито помещение или автомобил със затворени прозорци.

Следва още нестабилно време

Обстановката над страната остава неустойчива. В Западна и Централна България условията за краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки се запазват. В урбанизираните райони основният риск е от бързо събиране на вода по улици и подлези.

За София най-важни остават следобедните и привечерните часове, когато дневното нагряване подпомага развитието на нови гръмотевични клетки. Валежите ще бъдат локални — в един квартал може да има порой и градушка, а в друг само кратко преваляване или дори сухо време.

Зареждайте фотоапаратите!

Това послание отправиха от Метео Балканс.

Довечера се очаква истинско светлинно шоу над голяма част от страната, а на места ще има условия дори за наблюдение на спрайтове над Централна Северна България и Северозападна България.

Днес и двата модела – SPM и Europe Swiss HD 4x4 – показват интересни сценарии и потенциал за силни явления.

Бурите ще се развиват основно над планинските райони, а тези над Североизточна България е възможно да се организират в големи мезоконвективни системи.

Редактор "Екип на Петел",

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