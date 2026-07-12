Наводненията в Мисури взеха жертва

Снимка: Фейсбук, илюстративна

Жена беше открита мъртва в американския щат Мисури днес, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и наложиха мобилизацията на голям брой спасители и евакуацията на летен лагер с повече от 200 деца и възпитатели, предаде "Асошиейтед прес".

Няколко други щата също не бяха пощадени от проливните дъждове и наводнения, като гръмотевичните бури бавно се пренасяха в южна посока, съобщи БТА.

Националната метеорологична служба съобщи, че екстремните климатични явления са обхванали район, простиращ се от планините Озрак в южната част на щата Мисури до речните долини в щатите Охайо и Тенеси на изток.

Службата заяви, че бурите могат да донесат със себе си ураганни ветрове, проливни дъждове и наводнения в обширни райони.

В източната част на щата Тенеси наводненията доведоха до затваряне на някои пътища и прекъсване на електрически далекопроводи, а щатските власти от Кентъки до Западна Вирджиния предупредиха местните жители да потърсят убежище на горните етажи на сградите поради опасност от наводняване на приземните етажи.

Службата за реакция при кризисни ситуации на Мисури предупреди, че макар бурите да се преместват на юг, все още е възможно проливните дъждове да предизвикат нови наводнения в редица райони на щата, където нивото на водата вече е между 15 и 30 сантиметра.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!