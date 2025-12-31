Навръх Нова година: Пожар в трафопост прекъсна тока в част от Куклен
Снимка: Пиксабей
Част от Куклен е с прекъснато електрозахранване заради пожар в трафопост. Това съобщи за БТА кметът на града Мария Белчева. Огънят е пламнал след 17:00 ч. и вече е потушен от екипи на пожарната.
Запалилият се трафопост е на ул. „Райна Княгиня“, като електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин. Към момента електрозахранването в останалите трафопостове е възстановено.
Без ток остават домакинствата в района на горелия трафопост.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!