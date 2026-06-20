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Навроцки лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша

20.06.2026 / 00:00 2

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Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Ордена на Белия орел", след като лидерът на Украйна предизвика възмущение в страната му, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала "стратегическа грешка" с решението на президента.

"Решението да се отнеме на президента на Украйна "Ордена на Белия орел" е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва", написа украинският първи дипломат във Фейсбук.

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Коментари
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kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 216714 | Одобрение: 21724
Скоро и други ще го последват,пианиста става основна пречка за преговорите с Русия за приключване на войната и ще бъде отстрелян в скоро време от съюзниците си!!! Щатите загубиха в Иран, сега е наред да загубят и в Украйна!!!
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kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 624417 | Одобрение: 122437
Да му спрат помощите.....стига се е лигавил !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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