Навроцки лиши Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша

Кадър Youtube

Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша - "Ордена на Белия орел", след като лидерът на Украйна предизвика възмущение в страната му, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала "стратегическа грешка" с решението на президента.

"Решението да се отнеме на президента на Украйна "Ордена на Белия орел" е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва", написа украинският първи дипломат във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!