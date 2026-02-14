Най- дългото любовно писмо в България е написано през 1952 година

кадри: Бтв

Историята на поета Пеньо Пенев показва, че понякога и писмо с размери метър на метър и двадесет се оказва недостатъчно, за да събере всички чувства.

В нощта срещу 3 юли 1952 г., докато служи като войник, Пенев пише огромно любовно послание до своята любима – Сотирка Робева, наричана от него Ира, разказва Бтв. Днес това писмо остава в историята като най-голямото любовно писмо в българската епистоларна литература. Оригиналът се съхранява във фонда на Дом-музей „Пеньо Пенев“ в Димитровград, а копие в реалните му размери е изложено за посетители.

По думите на уредника на музея Евгения Емилова, когато се запознават в Ямбол, Ира е ученичка в десети клас. Между двамата пламва силно чувство, а младият поет започва да ѝ посвещава стихове и писма, в които споделя мечтите си и копнежа за щастие.

Връзката им остава платонична. Обстоятелствата ги разделят – момичето заминава да учи в Педагогическия институт в Бургас, а Пенев трябва да довърши военната си служба.

Именно тогава, от гарнизона във Велико Търново, той пише прочутото писмо: „Далечен поздрав ти пращам, моя близка, родна Ира. Колко неща имам да ти разкрия…“.

Според специалистите посланието е излято почти на един дъх, допълва Бтв. То е изписано двустранно – от едната страна с червено мастило, от другата със зелено. Само на първата страница има 129 реда, всеки дълъг около метър, а на гърба – още 120. В края Пенев добавя и два постскриптума.

„Писах, писах, но едва успях да ти разкажа една минимална част от всичко онова, което чувствувам…“, признава той.

Според учителя по български език и литература Милена Минчева тази любов остава неизживяна и именно в това се крие нейната сила.

По думите ѝ чувството е по юношески чисто, а в стиховете и писмата до Ира Пенев използва символика, в която жената е светлина, чистота и сияние – образи, напомнящи любовната поезия на Яворов.

За учениците от димитровградската математическа гимназия писмото е апогей на любовната му лирика, макар никога да не е издавано в тираж. „Историята зад него е изключително вълшебна и може да промени гледната точка за любовта на много хора“, казва ученичката Магдалена Славова.

Според Христомир Костадинов писмото показва човек, който уважава жената и търси истинската любов.

Посланието достига до Сотирка Робева, която години по-късно го дарява на музея. Предстои то да бъде реставрирано, за да се съхрани и за следващите поколения. А думите на поета остават като свидетелство за чувството му:

„Трябва да те видя… срещна ли те, аз оставам захласнат… предпочитам да мълча, да те гледам, само да те гледам и да ти се радвам.“

