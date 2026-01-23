Най-бързият граждански самолет в света получава сертификат от ЕС

Пиксабей

Авиационната компания Bombardier Inc. обяви в петък, че бизнес самолетът Global 800, най-бързият самолет за граждански цели в света, е получил сертификат от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Самолетът преди това е получил и канадски сертификат от Transport Canada Type, както и сертификат от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Самолетът е влязъл в експлоатация през декември 2025 г. и има максимална скорост от 0,95 Маха (около 1160 километра в час) и обхват от 8000 морски мили (14 816 километра), предаде БНР.

"В допълнение към възможностите си за дълги полети, самолетът остава изключително пъргав, с характеристики на излитане и кацане, сравними с тези на лек реактивен самолет. Усъвършенстваният му дизайн на крилото с уникални предкрилки позволява на клиентите да използват до 30% повече летища от най-близкия му конкурент", заявиха от компанията.

