Най-бедната страна от бившия СССР пуска конкурент на Телеграм и Уатсап

Пиксабей

Комуникационната служба на Таджикистан заяви във вторник, че е стартирала национално приложение за съобщения, имитиращо подобни проекти в Русия и Казахстан, за които критиците предупреждават, че биха могли да компрометират потребителските данни, пише Ройтерс, предаде БТВ.

В изявление комуникационната служба на таджикското правителство заяви, че стартирането на приложението ORIZ е „важна стъпка към дигиталната независимост на Таджикистан“.

Тя заяви, че приложението ще бъде насочено отчасти към милионите таджикски мигранти, работещи в Русия, където достъпът до Telegram и WhatsApp е ограничен, и че всички потребителски данни ще се съхраняват в Таджикистан.

„Зависимостта от чуждестранни мрежи може да навреди на информационната сигурност“, се казва в съобщението.

Таджикистан, най-бедната от бившите съветски републики, се управлява от началото на 90-те години на миналия век от президента Емомали Рахмон, който дойде на власт по време на гражданска война и продължава да държи политиката на страната под строг контрол.

Няколко постсъветски страни през последните години сигнализираха за интерес към стартирането на национални месинджър услуги, които да заменят WhatsApp и Telegram, и двете от които остават широко използвани в региона.

Руските власти рекламират подкрепяния от Москва държавен месинджър MAX, докато Казахстан прави същото със своето приложение Aitu.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!