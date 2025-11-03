Най-богатата и най-бедната държава в ЕС са изложени на най-голям риск от бедност

Снимка: Пиксабей

Гражданите на най-богата и най-бедната държава в Европейския съюз - съответно Люксембург и България, са изложени на най-голям риск от бедност, предаде БГНЕС.

13.4% от хората, които работят, са изложени на риск от бедност в Люксембург, която във всички останали класации е сочена като една от най-благоденстващите и благополучни държави в ЕС - с най-висок БВП на глава от населението и с най-висок стандарт на живот. На второ място е България, където този показател е 11.8%.

Рискът от бедност не засяга само хората, които живеят в домакинства с ниска интензивност на работа или хората без работа. През 2024 г. 8,2 % от хората на възраст 18 години или повече, които работят (наети или самонаети) в ЕС, са били изложени на риск от бедност. Този дял е бил значително по-нисък за жените (7.3 %) в сравнение с мъжете (9.0 %), сочат данните на Евростат.

В 22 страни от ЕС процентът на работещите, изложени на риск от бедност, е по-висок за мъжете, отколкото за жените, като най-голямата разлика между половете е отчетена в Румъния (8.1%). В Германия процентите са еднакви за мъжете и жените, докато в Чехия, Латвия, Кипър и Люксембург процентите са по-високи за жените, отколкото за мъжете.

През 2024 г. коефициентът на Джини, показващ справедливото разпределение на доходите, за ЕС е 29.3 %. Сред страните от ЕС най-големите разлики в доходите са регистрирани в България (38.4 %), Литва (35.3 %) и Латвия (34.2 %). Доходите са разпределени най-равномерно в Словакия, Чехия, Словения и Белгия, като всички те отчитат коефициенти на Джини под 25 %.

В същото време България отбелязва през 2024 г. значително увеличение на средния доход спрямо 2010 г. Тук страната ни е сред лидерите заедно с Полша, Хърватия, Унгария и балтийските страни. Средният доход най-силно е нараснал при нашите северни съседи – Румъния, с цели 162.2%. На обратният полюс са южните ни съседи. В Гърция е регистриран спад от 25.8%. Средният доход е намалял също така в Италия и Франция съответно с 2.8% и 1.7%.

