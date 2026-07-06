Най-богатият българин пред The Telegraph: Данъкът върху богатството ще нанесе повече вреди, отколкото ползи

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Високите данъци върху богатството карат държавите и щатите да изглеждат "негостоприемни“ за бизнеса и в крайна сметка ще нанесат повече вреди, отколкото ползи. Това заяви българо-американският предприемач Влад Тенев, съосновател и главен изпълнителен директор на американската инвестиционна онлайн платформа Robinhood Markets, в интервю за британския вестник The Telegraph, цитира Пловдив 24.

Тенев определи евентуалното въвеждане на данък върху благосъстоянието и повишаването на налозите върху капиталовите печалби като "много опасна идея“. Според него подобни регулации биха отказали масовите потребители от инвестиции на фондовата борса и биха задушили предприемаческия дух.

Коментарите на технологичния лидер идват в ключов политически момент и от двете страни на Атлантическия океан:

Жителите на Калифорния се готвят да гласуват за т.нар. "данък милиардер“. Подобни фискални заплахи вече принудиха редица високопоставени ръководители на технологични компании да напуснат Златния щат.

Лейбъристът Анди Бърнам е сочен като един от фаворитите за следващ британски премиер, като към него се отправят все по-силни призиви за реформа, при която капиталовите печалби да бъдат облагани с предвидимите ставки за подоходния данък.

Тенев, който живее и управлява бизнеса си от Калифорния, призна, че данъчната политика е водеща тема сред колегите му в технологичния сектор, като мнозина вече обмислят да сменят локацията си.

"В центъра на всеки разговор между предприемачи се повдига въпросът дали Калифорния ще стане негостоприемна за тях“, споделя той пред The Telegraph.

Още по-тревожен според бизнесмена е фактът, че дебатът напуска пределите на отделните щати и се пренася на федерално ниво. "Виждаме как темата прераства в национален дебат, което по моему е още по-пагубно за предприемачеството“, предупреждава Тенев.

Изпълнителният директор на Robinhood критикува политиците за това, че предлагат радикални промени в данъчната система, без да са наясно с дългосрочните последствия за икономиката.

"Много пъти тези неща се лансират без истински, задълбочен анализ за разходите и ползите от тях. Смятам, че по всяка вероятност вредите ще надвишат ползите“, заключи българо-американският предприемач.

Богатството му отбеляза сериозен скок (над шест пъти увеличение в рамките на последната година), което се дължи основно на мащабното рали в цената на акциите на Robinhood Markets, стимулирано от навлизането на компанията на пазара на криптовалути и токенизирани активи, както и от въвеждането на нови финансови услуги. Тенев притежава над 6% от компанията, на която е съосновател и главен изпълнителен директор.

През 2021 г. Влад Тенев официално стана първият с милиардер с български корени, влязъл в глобалния списък на Forbes, като тогава състоянието му се оценяваше на около 1 милиард долара.

Редактор "Екип на Петел",

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