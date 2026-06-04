Стопкадър Нова Нюз

Най-честите причини за инцидентите с тротинетки са неправилна маневра и несъобразена скорост. Това коментира в предаването „Социална мрежа” Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация по електромобилност, по повод инцидента с блъснато дете в Русе.

Той уточни, че максималната разрешена скорост за движение с електрическа тротинетка, независимо от нейната мощност, е 25 км/ч, като тя трябва да се кара само във велосипедната инфраструктура или в най-дясната част на пътното платно.

„От 1-и юли влиза санкция, според закона, който беше приет миналата година, за това, че електрическата тротинетка трябва да бъде регистрирана. За съжаление обаче, това не може да се случи, защото все още няма наредба за регистрацията на тротинетки, няма и регистър.”, посочи Стоицов.

Минималната възраст за управление на електрическа тротинетка е 16 години, уточни той и допълни, че е задължително използването на защитна каска, както и да не се управлява в тъмните часове на денонощието.

Редактор "Екип на Петел",

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