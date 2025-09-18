Най-добрите крипто предпродажби, в които да инвестирате преди да се взривят през 2025 г.

След силното рали от миналата седмица, повечето криптовалути днес коригират, тъй като трейдърите прибират печалби. Част от капитала обаче се пренасочва към нови проекти, които са готови да яздят следващата вълна на бичия пазар.

Сезонът на алткойните може да е на хоризонта, а ранните инвеститори, които сега открият правилните проекти, имат шанс да попаднат на следващата 100х възможност.

Най-добрите крипто предпродажби в момента предлагат възможност за влизане на по-ниска цена, преди листванията по борсите да изстрелят оценките нагоре. Тези проекти се отличават със силни общности, ясни пътни карти и визия за бъдещето.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Биткойн е безспорен лидер по сигурност, но страда от бавни транзакции и високи такси. Това затруднява използването му за децентрализирани приложения и го прави неконкурентен спрямо други блокчейни.