Най-добрите крипто предпродажби за 2025 г. - 5 проекта с потенциал за 100x този Q4

Крипто пазарът отново се отдръпва и част от трейдърите се притесняват от по-дълбок спад. Но този момент съвпада с началото на Q4 - исторически най-силното тримесечие за дигиталните активи. Индексът „Страх и алчност“ е на ниво 43, което показва предпазливост, но оставя широко поле за обръщане към бичи настроения. В същото време прогнозите за намаляване на лихвите от ФЕД и целта на VanEck за $180K за Биткойн подхранват дългосрочния оптимизъм.

Все повече инвеститори търсят стабилност и висок потенциал в крипто предпродажби - възможност да се влезе рано в проекти с обещаващи перспективи. Това прави предпродажбите атрактивен избор за тези, които искат ранен достъп до проекти с голям потенциал още преди масовото им листване. В следващите редове ще разгледаме пет от най-добрите крипто присейли в момента - от меме койни и DEX борси до Bitcoin Layer-2 решения, портфейли и Telegram ботове.

DexRP (DXP)

DexRP е една от най-обещаващите крипто предпродажби, като наскоро дори Forbes я посочи като проект за наблюдение. Това е първата децентрализирана борса (DEX), изградена върху XRP Ledger, предлагаща мигновени разплащания, ниски такси, усъвършенствани ордери и интелигентно управление на ликвидността.

Проектът вече е привлякъл близо 10 000 инвеститори и $6.7 млн., като цената на токена е $0.16599 - доста под очакваната при листване. DexRP цели да обслужва както индивидуални, така и професионални трейдъри, а DXP токенът е в центъра на бъдещия растеж и масово осиновяване.

Maxi Doge (MAXI)