Крипто пазарът отново кипи от ентусиазъм, докато инвеститорите търсят следващата голяма възможност преди следващия бичи рън.

На сцената се появиха няколко нови предпродажби, всяка с уникален механизъм, токен икономика и екосистема, които могат да донесат впечатляващи доходи след старта на техните Token Generation Events (TGE).

Ето кратък обзор на топ 5 крипто предпродажби, които предизвикват най-голям интерес в момента.

Pepenode (PEPENODE)

Pepenode (PEPENODE) се откроява със своя иновативен модел „Mine-to-Earn“ (копай, за да печелиш). Той премахва нуждата от скъпо оборудване, сложни конфигурации и висока консумация на енергия - вместо това работи като браузърна игра.

Играчите използват токени $PEPENODE, за да купуват виртуални „миньорски възли“. Тези възли представляват основните части на симулирана миньорска машина, която може да се ъпгрейдва, за да увеличи своя „hash power“. Колкото по-мощна е машината, толкова повече награди генерира в нови $PEPENODE и други меме койни.

Играта има и дефлационен елемент - всеки път, когато играчите харчат токени за възли или ъпгрейди, 70% от токените се изгарят завинаги. Колкото повече хора участват, толкова по-малко токени остават в обръщение, което увеличава тяхната стойност.

Тази комбинация между геймплей и токен дефицит създава самоподдържащ се модел, който може да тласне цената на $PEPENODE нагоре с времето.

Предпродажбата вече е набрала над $1.8 милиона, като текущата цена е $0.001105, а тя се повишава на всеки няколко дни. Инвеститорите в предпродажбата могат да залагат токените си за около 700% APY и да закупят най-добрите миньорски възли преди публичния старт.

Популярният YouTuber Nazza Crypto нарече $PEPENODE „проект със 100х потенциал“, което предизвика огромен интерес сред трейдърите.

Maxi Doge (MAXI)

На пръв поглед Maxi Doge може да изглежда като обикновен меме койн, но зад него стои сериозен замисъл. Проектът е насочен към дръзките трейдъри, които обичат високия риск и големите печалби.

Силният муталитет на „всичко или нищо“ е отразен и в неговия талисман - мускулестият шиба ину, придружен от слогана: „Maxi Doge търгува с 1000х ливъридж. Без стоп лос.“

Но зад хумора се крие реална стойност. Екипът зад Maxi Doge планира да листне токена $MAXI на платформи за фючърсна търговия, което би позволило на инвеститорите да търгуват меме койн с ливъридж - рядкост в крипто света.

Проектът също така организира седмични търговски състезания и предлага стейкинг с 84% APY, като доходността намалява с времето - стимул за ранно участие.

Въпреки последния спад на пазара, предпродажбата на Maxi Doge набра над $3.6 милиона и привлече вниманието на известни анализатори. YouTuber CRYPTOP (264k абонати) нарече го „една от най-добрите крипто предпродажби за 2025 г.“, което предизвика нова вълна от покупки на цена $0.000263 за токен.

Best Wallet (BEST)

Best Wallet е още един проект, който прави силно впечатление през 2025 г. Той стои зад едноименното мулти-чейн крипто портфолио, което позволява на потребителите да купуват, продават, суапват, залагат и управляват активи в над 60 блокчейна, включително Solana.

Най-интересната му функция е порталът „Предстоящи токени“, който дава на притежателите на $BEST ранен достъп до верифицирани предпродажби, преди те да се появят на борсите. Благодарение на това много инвеститори вече са участвали успешно в проекти като Solaxy и Pepe Unchained.

Притежателите на токена получават допълнителни предимства, като например до 25% по-ниски такси за търговия, 80% награди за стейкинг и право на глас при вземането на управленски решения. Предпродажбата вече е събрала над $16.5 милиона при цена $0.025795, а приложението е свалено над 500 000 пъти с оценка 4.5 в App Store.

Анализаторът Cilinix Crypto нарече $BEST „най-добрата крипто предпродажба за 2025 г.“. С оглед на растящото потребление и без KYC режим, Best Wallet се превръща в удобен вход към Web3 за нови потребители и може да види сериозен ръст в Q4.

Snorter Token (SNORT)

Snorter Token (SNORT) представя Snorter Bot - бот с визия на мравояд-снайперист, създаден с една мисия: да направи „coin hunting“-а по-безопасен и по-печеливш.

Ботът решава основните проблеми на ръчната търговия - закъсняла реакция и измами. Той засича и купува трендови токени в рамките на милисекунди след активиране на ликвидността.

За сигурност Snorter използва вградени анти-скам филтри, които предотвратяват участие в фалшиви или опасни проекти. Работи директно в Telegram, което прави процеса бърз и удобен.

Докато други Solana ботове като Trojan и Bonk Bot взимат 1% такса на сделка, Snorter таксува само 0.85%, което пести на трейдърите около 15% на транзакция.

Предпродажбата е на цена $0.1081 и вече е набрала около $4.7 милиона, а възвръщаемостта от залагане достига 107% APY. Кампанията приключва след 5 дни, което прави момента критичен за ранни инвеститори.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper има за цел да даде на Биткойн скорост и функционалност от ново поколение, без да променя неговата основа.

Проектът работи върху Solana Virtual Machine (SVM), която обработва до 65 000 транзакции в секунда при изключително ниски разходи. Това отваря вратата за DeFi приложения, NFT-та, игри и токенизация на реални активи върху инфраструктура, съвместима с Bitcoin.

Разработчиците могат да прехвърлят своите проекти с помощта на познати Rust SDKs и Solana инструменти, превръщайки Bitcoin Hyper в Layer-2 решение с реални ползи.

Според анализаторите от 99Bitcoins, $HYPER е „една от най-добрите крипто предпродажби за покупка“ заради огромния си потенциал след листването. Досега са набрани над $23.8 милиона, токените се продават по $0.013125, а залагането предлага 50% APY. Повече от 1 милиард токена вече са заключени, което говори за сериозно доверие от инвеститорите.

Заключение

2025 г. започва с невероятна енергия в крипто света. Проекти като Pepenode, Maxi Doge, Best Wallet, Snorter Token и Bitcoin Hyper показват колко бързо се развиват моделите за печалба - от игри и DeFi до интелигентни ботове и Layer-2 решения.

Тези предпродажби не са просто спекулации, а прозорец към бъдещето на Web3 – място, където иновацията и общността движат стойността. Ранните инвеститори, които разпознаят потенциала навреме, може да се окажат в първите редици на следващия 100х крипто ръст.

