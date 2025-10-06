Най-добрите крипто проекти за покупка сега, докато Биткойн гони нов рекорд

Крипто пазарът отново набира мощ, и то с темпо, което малцина очакваха толкова рано през тримесечието. Биткойн поведе атаката с убедително движение нагоре и вече се прицелва в ново тестване на историческия си връх. Това възходящо рали не само възстанови доверието на инвеститорите, но и отключи значителни движения при основните алткойни.

Токени, които консолидираха седмици наред, започват да се покачват, докато инвеститорите очакват нови печалби, движени от увеличената ликвидност на пазара. Оптимизмът създаде силен бичи сентимент - както утвърдени проекти, така и нови имена вече се разглеждат като потенциални големи победители, ако възходът на Биткойн продължи.

Силен старт на Q4: Биткойн по пътя към $150K

Биткойн днес премина $120,000, насочвайки се към историческия си максимум, докато четвъртото тримесечие на 2025 г. започна с нова вълна инерция.

Това рали идва след силен септември, когато Биткойн скочи с около 5% и затвори на $114,000 - резултат, който се противопостави на репутацията му за сезонна слабост.

Исторически, когато септември завършва на зелено, четвъртото тримесечие често носи свръхпечалби. Данни от Bitcoin Magazine Pro показват, че през години като 2015, 2016, 2023 и 2024, средният ръст през Q4 е бил над 50%.

Тази тенденция вече е донесла на октомври прозвището „Uptober“. От 2015 г. насам, месецът носи средно 21.8% печалба, а ноември добавя още около 10.8%.

Ако историята се повтори, Биткойн може да пробие $150,000 още преди края на годината.

Най-добрите крипто проекти за покупка сега, докато ралито на Биткойн набира скорост

Best Wallet Token