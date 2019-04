automedia.investor.bg

Начело в списъка е "Бохемска рапсодия" на Queen

Близо 90% от шофьорите твърдят, че слушането на музика по време на пътуване ги прави по-спокойни. Това сочи проучване на английското представителство на SEAT, което след допитване на хора, каращи автомобил всеки ден, установи каква музика им оказва най-благоприятно влияние.

Според изследването, причината е в допамина - един от хормоните на щастието, изработван от човешкия мозък. Оказва се, че всеки фрагмент от "Bohemian Rhapsody" на Queen е подходящ за сваляне на напрежението и усилването на удоволствието от шофирането.

Именно това парче на Queen е и най-подходящо за шофиране. На втора позиция се належда друга знаменита песен от 70-те години на миналия век - "Dancing queen" на ABBA, а на трето е един от най-големите хитове на Bon Jovi - "Livin' on a Prayer".

В проучването на SEAT са участвали точно 2000 шофьори от цяла Европа на въраст между 18 и 84 години. Така са определени и 20-те най-подходящи за слушане песни в автомобила по време на пътуване.

Топ 20 на най-добрите песни за шофиране:

"Bohemian Rhapsody" - Queen

"Dancing queen" - ABBA

"Livin' on a Prayer" - Bon Jovi

"I’m Gonna Be (500 Miles)" - Proclaimers

"Eye of the Tiger" - Survivor

"Walking on Sunshine" - Katrina and the Waves

"Wake Me Up before You Go-Go" - Wham!

"Happy" - Pharrell

"Girls just want to have fun" - Синди Лаупър

"Anxiety" - Black Eyed Peas

"Aint No Mountain High Enough" - Марвин Гей и Тами Терелл

"Don't Stop Believin" - Journey

"Wonderwall" - Oasis

"This is me" - The Greatest Showman

"Roar" - Кети Пери

"Hey Ya" - Outkast

"I Believe In A Thing Called Love" - The Darkness

"Three Little Birds" - Боб Марли

"One Kiss" - Калвин Харис и Дуа Липа

"Heu Baby" - DJ Otzi

Тайната на всички тези песни е, че текстовете им са прости, всеки може да ги разбере и лесно да се асоциира с героя. Мелодията също не е сложна и лесно може да се пее. Важни са и многото повторения на припева, което дава възможност на слушащия парчето да го запомни.

