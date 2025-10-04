Най-големи количества дъжд и сняг за последните два дни са паднали във Вършец

Пекселс

Във Вършец падна най-голямо количество дъжд и сняг за последните две денонощия. В равнинната част на област Монтана валя основно дъжд, а в планинската дъжд и сняг.

От 60 до 84 литра на квадратен метър са измерени в област Монтана за последните две денонощия.

Най-много е валяло във Вършец 84 литра – дъжд и сняг, съобщиха от Хидро-метеорологичната обсерватория в Монтана, предаде БНР.

Три, четири литра по-малко са отчетени в Берковица, село Говежда в община Георги Дамяново и брусарското село Василовци.

70 литра се изляха над Монтана, а 60 в Чипровци – дъжд и сняг. На места стойностите почти се доближават до месечните норми.

