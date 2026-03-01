Най-големите производители на петрол от ОПЕК се събират извънредно

Кадър Youtube

Външните министри на страните от Европейския съюз ще проведат видеоразговор във връзка със ситуацията в Близкия изток. Извънредният съвет беше свикан от първия дипломат Кая Калас.

Според нея "безразборните атаки" на иранския режим срещу съседите му в отговор на вчерашните удари на САЩ и Израел, носят риск от вкарване на региона в по-широка война.

В ранния следобед ще бъде свикано и заседание на постоянните представители на страните членки.

Извънредно днес се събират и най-големите производители на петрол от ОПЕК.

Очаква се да бъдат разгледани възможностите за по-голямо увеличение на доставките на петрол заради несигурната ситуация при Ормузкия проток.

През този воден път преминава около една четвърт от световната морска търговия с петрол и това неизбежно ще се отрази на цените на черното злато.

