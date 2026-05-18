Най-големите язовири у нас са пълни на близо 80 процента

Снимка: Областна администрация - Шумен

Министерството на околната среда и водите съобщи, че в момента големите и комплексни язовири в страната държат 5178,0 млн. куб. м вода, което е 79,22% от общия им капацитет.

Водоемът "Камчия" е запълнен на 100%, а нива над 90% отчитат "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Ясна поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена", "Домлян", "Пчелина", "Кричим", "Кърджали", "Ивайловград" и "Розов кладенец". Към момента преливат три язовира - "Камчия", "Пчелина" и "Панчарево".

Превантивни мерки срещу пролетното пълноводие

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

Прогноза за времето и очаквани валежи

По данни на НИМХ утре на места в южната половина от страната се очакват краткотрайни валежи с количества между 2 и 10 mm, на отделни места в Рило-Родопската област до 15-18 mm.

В сряда и четвъртък краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици ще има в източната половина от страната и планинските райони. В петък и събота на места се очакват интензивни валеж, придружени с гръмотевици, предава Шум бг.

Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като са възможни повишения в долните течения на някои основни реки следствие оттичане.

В резултат на валежите през следващите два дни се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

