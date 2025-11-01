Най-големият завод в България работи на загуба

Кадър Уикипедия, Evgeni Dinev

Какви са приходите на водещите компании в България?

Според класацията на "Капитал 100" общите приходи на най-големите 500 дружества у нас достигат 214 млрд. лв. Средният ръст на стоте най-големи компании е 2,8%, а рентабилността – 9,5%. В същото време печалбите на стоте най-големи фирми намаляват с 5,3%, достигайки 7,2 млрд. лв. Ето кои са десетте най-големи компании с България към 2025 година, предаде БТВ.

1. ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС е водещ производител на нефтопродукти и петролни деривати в България. През 2024 г. компанията отчита приходи от 9,134 млн. лв., което е увеличение с 5,7% спрямо 2023 г. Въпреки ръста на приходите, завършва годината със загуба от 213 450 хил. лв., след като предходната година имаше печалба от 203 089 хил. лв.

2. АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

Аурубис България се занимава с производство и преработка на мед и други метали. През 2024 г. приходите на компанията достигат 8,949 млн. лв. (+22,63%), а печалбата се увеличава до 455 633 хил. лв., над два пъти повече от 219 469 хил. лв. година по-рано.

3. ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ

ЛУКОЙЛ-България е компания за търговия с горива и управление на бензиностанции. Приходите през 2024 г. са 5,935 млн. лв., което е спад от 5,96%, но печалбата нараства до 136 852 хил. лв. спрямо 107 635 хил. лв. през 2023 г.

4. АКСПО БЪЛГАРИЯ

АКСПО БЪЛГАРИЯ се занимава с производство и търговия с електрическа енергия. Компанията впечатлява с ръст на приходите до 4,127 млн. лв. (+68,13%) и връща печалбата си до 1 487 хил. лв., след като през 2023 г. е имала загуба от 14 337 хил. лв.

5. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ

Националната електрическа компания управлява производството, преноса и доставката на електроенергия в страната. Приходите й през 2024 г. са 3,283 млн. лв. (-7,17%), а печалбата се увеличава до 139 090 хил. лв. от 95 020 хил. лв. година по-рано.

6. БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ

БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ произвежда и търгува с продукти от стъкло за индустриални и потребителски нужди. Компанията отбелязва спад на приходите до 2,684 млн. лв. (-10,89%) и намаление на печалбата до 161 923 хил. лв., след като предходната година е била 269 010 хил. лв.

7. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Лидл България управлява мрежа от супермаркети и магазини за бързооборотни стоки. През 2024 г. приходите на компанията достигат 2,622 млн. лв. (+15,19%), а печалбата се увеличава до 121 090 хил. лв. спрямо 89 496 хил. лв. година по-рано.

8. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ

Кауфланд България се занимава с търговия на дребно и управление на големи супермаркети. Приходите през 2024 г. са 2,567 млн. лв. (+5,3%), а печалбата достига 129 280 хил. лв., увеличавайки се от 116 623 хил. лв. през 2023 г.

9. АСТРА БИОПЛАНТ

Астра Биоплант произвежда и търгува с горива и нефтопродукти. Компанията преживява спад на приходите до 2,281 млн. лв. (-43,47%), но успява да отчете печалба от 17 753 хил. лв., след като предходната година има загуба от 146 824 хил. лв.

10. ДАФНА ГРУП

Дафна Груп се занимава с производство и търговия на цигари и тютюневи изделия. Приходите през 2024 г. нарастват до 2,207 млн. лв. (+23,28%), а печалбата достига 30 453 хил. лв. спрямо 27 030 хил. лв. година по-рано.

Икономиката у нас се движи под влиянието на различни глобални и локални фактори. Докато някои компании като Аурубис България и АКСПО България отбелязват значителен ръст на приходите и печалбата, други – като ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС и Астра Биоплант изпитват спад на доходите. Тенденциите показват устойчивост в енергетиката, метали и ритейла, докато горивният сектор остава по-податлив на колебанията на световните пазари.

