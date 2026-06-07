Най-голямото живо същество на Земята заема площ от 9,5 кв. км и е най-малко на 2000 години

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Най-големият известен организъм на Земята , а гъба, растяща под земята в Националната гора Малхур в американския щат Орегон. Според spacedaily.com, тя покрива близо четири квадратни мили, тежи между 7500 и 35 000 тона и се оценява на възраст между 2000 и 8000 години.

През 1988 г. горският патолог Грег Уипъл, работещ за Горската служба в източен Орегон, изследва смъртността на дърветата в Националната гора Малхур. Ела, бор и други иглолистни дървета умират на клъстери, които не съответстват на моделите на типичните дървесни патогени. След като изследва кореновите системи на умиращите дървета, Уипъл идентифицира виновника: паразитната гъба Armillaria ostoyae, известна още като медоносна гъба. Тази гъба е широко разпространена в повечето умерени гори на Северното полукълбо. Мащабът на заразата обаче е изумителен. Гъбата в Малхур е един-единствен организъм. Тя заема площ приблизително 9,5 квадратни километра. Възрастта ѝ се оценява на 2000 до 8500 години. Това е най-големият жив организъм на Земята. И бавно убива гората, в която живее, откакто съществува, предаде БГНЕС.

Какъв е този организъм? Във видимата си форма, Armillaria ostoyae е гъба. Плодоносните ѝ тела се появяват през есента като струпвания от медено оцветени шапки, излизащи от почвата в основата на заразените дървета. Останалата част е под земята и се състои от мрежа от тънки бели нишки, наречени хифи, които се преплитат, за да образуват обширна тъкан - мицел. Мицелът пълзи през почвата със скорост приблизително от 0,2 до 1 метър годишно. Той също така произвежда специален вид черни, подобни на въжета структури, наречени ризоморфи и предизвикват смъртта на дърветата, които обитава.

Как учените определиха, че е един организъм?

Доскоро миколозите приемаха, че клъстерите от медоносни гъби във всяка дадена гора са плодните тела на отделни организми. По-късно обаче учените разработиха техника, при която проби от гъбична тъкан от различни места се отглеждат заедно в петриеви панички. Когато проби от различни организми се отглеждат заедно, те обикновено образуват видима бариерна линия, тъй като двата организма се разпознават като различни. Когато проби от един и същ организъм се отглеждат заедно, не се образува бариера. Пробите се сливат. В резултат на това, в цялата площ от 9,5 квадратни километра, пробите се сливат, без да образуват бариерни линии, което показва, че цялата популация представлява един генетичен индивид.

Оценките за възрастта



Тя се основава на скоростта на разпространение, а не на директно датиране. Гъбата се движи през почвата със скорост приблизително от 0,2 до 1 метър годишно. Сегашната ѝ площ е приблизително 9,5 квадратни километра. Въз основа на тази площ и наблюдаваната скорост на разпространение се получава приблизителна възраст между 2000 и 8500 години. Широкият диапазон отразява реалната несигурност относно това колко бързо се разпространява гъбата и дали тази скорост е останала стабилна във времето.

Редактор "Екип на Петел",

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